Próxima investida da Colcci será em grife de sapatos Assim como a Colcci, a Malhas Menegotti também tinha seu futuro ameaçado pela competição com a indústria têxtil chinesa. Em 2000, com dinheiro em caixa após a venda de uma divisão de plásticos para uma multinacional americana, a família Menegotti decidiu que a única saída seria deixar de produzir commodities e entrar para o glamouroso e rentável mundo das grifes. O primeiro passo foi a aquisição da Colcci, que estava disponível. Nasceu aí a AMC Têxtil, que disputa com a Marisol o posto de maior grupo do gênero no País. ?Esse modelo está funcionando no mercado da moda, com muito sucesso lá fora?, explica a consultora de moda Glória Kalil. ?As grandes marcas européias ou americanas fazem parte de conglomerados, que garantem ganhos de escala e distribuição." Para o diretor Alexandre Menegotti, a proposta ao adquirir a Colcci era ?verticalizar? a produção, com o controle total do processo, desde a produção até a comercialização. ?Como produtores teríamos condição competitiva grande no segmento de moda a preço justo?, diz ele. Com a Colcci no limite da expansão no Brasil, a AMC está investindo pesado nas outras marcas, começando pela Sommer, que teve verba de marketing de R$ 2 milhões em 2006. É a marca do grupo que hoje mais recebe investimentos. E, embora o momento seja de expansão dos negócios já existentes, Menegotti não descarta o plano de adquirir uma grife de sapatos em breve.