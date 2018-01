Próximo passo do BC dos EUA pode ser desvendado com dado de trabalho São Paulo, 2 de fevereiro - O otimismo que o comentário do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) propiciou aos investidores e levou à recuperação dos mercados, na quarta-feira e na manhã de ontem, durou pouco. É que analistas ainda divergem sobre as previsões de que a taxa de juro nos EUA permanecerá inalterada no primeiro semestre ou se será elevada em algum momento. Por isso, a expectativa em relação à divulgação dos dados do mercado de trabalho no país é grande. Isso porque o dado pode desvendar quais serão os próximos passos do FOMC. Todos os horários são de Brasília. EUA/Payroll - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados do nível de emprego, conhecido também por payroll, de janeiro. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 13 horas, o índice de sentimento do consumidor final de janeiro. EUA/Indústria - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de encomendas e estoques da indústria em dezembro. EUA/Balanços - A petrolífera Chevron e o Nyse Group divulgam balanços nos Estados Unidos. Balanços/Brasil - A Net divulga balanço referente a 2006.