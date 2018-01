Depois de duas quedas, Bolsa fecha em alta de 0,46%

O mercado de ações promoveu um ajuste nesta quarta-feira e a Bolsa fechou em alta de 0,46%, aos 50.287,27 pontos, com R$ 5,152 bilhões negociados. A alta, que foi influenciada pelos papéis da Vale, interrompeu uma sequência de duas quedas seguidas e aconteceu a despeito de mais uma alta do dólar e da queda das ações da Petrobrás.

Mesmo com alguma volatilidade, principalmente no período da tarde, a bolsa brasileira conseguiu se manter em terreno positivo desde a abertura. Entre a máxima e a mínima, o Ibovespa oscilou de 50.067 pontos (+0,02%) a 50.853 pontos (+1,59%). A melhora do cenário externo foi fundamental para a recuperação dos papéis. O noticiário na China, com a melhora no PMI de serviços e o avanço de 2,5% do preço do minério de ferro, para US$ 56,4 a tonelada seca, estimularam as ações de mineradoras europeias, o que influenciou também os papéis da Vale e de siderúrgicas no mercado brasileiro.

Nesse cenário, Vale ON terminou o dia com valorização de 5,03% (cotada a R$ 19,01) e Vale PNA, de 3,92% (a R$ 15,39). Na mesma linha estiveram os papéis de Gerdau metalúrgica PN, que fecharam com alta de 5,57%. Já as ações da Petrobras andaram na contramão e terminaram com baixa significativa, limitando o avanço do Ibovespa. Petrobras PN acabou o dia com perda de 1,67% (a R$ 10,01) e Petrobras ON recuou 1,08% (a R$ 10,99). Pesou para as ações da Petrobras os números dos estoques de petróleo dos Estados Unidos, que recuaram e mostraram um aumento na comercialização da gasolina, outro fator indicativo de aquecimento econômico, que remete à alta de juros naquele país.

As bolsas americanas operaram o dia todo com oscilações tímidas, com o mercado repercutindo questões internas, como resultados corporativos e a possibilidade de os juros básicos da economia começarem a ser elevados já na próxima reunião do Federal Reserve, em setembro. Às 17h30, o índice Dow Jones recuava 0,06%, aos 17.540,47. Já o S&P 500 subia 0,31%, com 2.099,84 pontos.

O cenário político e as diversas incertezas quanto ao sucesso do governo nas negociações com o Congresso foram acompanhados de perto, mas não foram determinantes para um resultado negativo, como aconteceu no câmbio e no mercado futuro de juros.