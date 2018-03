Quase todos os servidores abriram conta na Nossa Caixa O novo diretor-presidente da Nossa Caixa, Milton Luiz de Melo Santos, afirmou que, dos 650 mil funcionários públicos que deveriam abrir conta na instituição até o final de 2006, menos de 1% ainda não realizou a operação. "Ainda estamos analisando os motivos, mas verificamos que, na maior parte dos casos, isso ocorreu por conta de falecimentos, viagens ao exterior ou no caso de funcionários licenciados", disse, em entrevista coletiva antes da cerimônia de posse. Nos casos em que os servidores não abriram conta, a Nossa Caixa efetuou o crédito referente ao salário do mês de janeiro na agência do banco mais próxima a que o cliente tinha conta anteriormente, quando recebia pelo Santander Banespa, explicou o executivo. Milton Luiz reconheceu que muitos funcionários acabaram transferindo parte dos recursos recebidos via Nossa Caixa para o antigo banco, mas não soube especificar o montante. Ele afirmou que isso ocorre principalmente em razão de antigos débitos que os clientes possuem na instituição na qual costumavam receber. Na estratégia de reforçar o vínculo com os novos clientes, a Nossa Caixa criou uma linha de crédito especial para que os servidores possam quitar suas dívidas com o Santander Banespa. "E ainda oferecemos condições melhores de juros e prazo de até 72 meses para pagar", acrescentou.