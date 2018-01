Queda da Bovespa supera 3%; Petrobras perde 1,74% A desvalorização do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, superou os 3% esta tarde, a uma hora do fim do pregão, prejudicada pela baixa nas ações da Petrobras. Às 16h09, o Ibovespa cedia 3,08%, aos 42.886 pontos, logo após ter atingido a mínima do dia de -3,25%. As ações preferenciais da Petrobras, papéis de maior peso no índice, recuavam 1,74%, para R$ 41,17. Nenhum papel componente do Ibovespa operava em alta. A Petrobras sofreu na Bolsa os efeitos da perda de valor do petróleo nos mercados internacionais. Na Bolsa Mercantil de Nova York, o contrato de petróleo com entrega para abril cedeu 1,66% e fechou cotado a US$ 57,93 por barril.