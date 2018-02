Queda da taxa real de juros tem impacto potencial sobre o Fed, diz membro A redução da taxa real de juros nos Estados Unidos tem implicações potenciais sobre as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), afirmou neste sábado o presidente do Fed de São Francisco, John Williams. Durante um painel na reunião anual da Associação Econômica Americana em Boston, ele, no entanto, evitou fazer comentários específicos sobre o atual cenário da economia norte-americana e perspectivas sobre a política monetária do país.