Bovespa cai pela sétima sessão seguida e acumula perda de 8,16%

Atualizado às 18h10

O noticiário doméstico trouxe poucas novidades nesta segunda-feira, 27, abrindo espaço para as ações replicarem o comportamento das bolsas internacionais e caírem. A China foi o mote dos mercados para a onda de desvalorização que varreu os índices acionários pelo globo, levando a Bolsa paulista para sua sétima sessão consecutiva de perdas.

O Ibovespa terminou a sessão em baixa de 1,04%, aos 48.735,54 pontos, menor nível desde 13 de março de 2015 (48.595,81 pontos). Na mínima, bateu em 48.640 pontos (-1,23%) e, na máxima, em 49.298 pontos (+0,11%). No mês, cai 8,18% e, no ano, 2,54%. Nestes sete pregões no vermelho, acumulou -8,16%. O giro financeiro totalizou R$ 5,905 bilhões.

A China causou uma onda de aversão ao risco pelo mundo, depois de a Bolsa de Xangai ter desabado quase 8,5% - a maior queda desde 2007. Tal recuo foi influenciado por temores de que o governo do país esteja retirando recentes medidas de apoio aos mercados locais.

Também influenciou o mercado chinês a tendência de queda nos preços das commodities e novos dados fracos da indústria da China, cujo lucro anual teve queda de 0,3% em junho, após avançar 0,6% em maio.

O desempenho do mercado chinês afetou as bolsas europeias, que também terminaram com forte queda, da mesma forma que as norte-americanas. Em Wall Street, o Dow Jones fechou em baixa de 0,73%, aos 17.440,59 pontos, o S&P 500 caiu 0,58%, aos 2.067,64 pontos, e o Nasdaq recuou 0,96%, aos 5.039,78 pontos. Os indicadores conhecidos nos EUA não influenciaram o mercado acionário do país.

As ações da Vale, que operaram em alta a maior parte do dia, acompanhando a valorização do minério de ferro logo cedo, acabaram virando e caindo. A ON perdeu 0,18% e a PNA, 0,21%.

Siderúrgicas já trabalharam com forte queda a sessão toda: Gerdau PN, -3,94%, Metalúrgica Gerdau PN, -6,04%, Usiminas PNA, -2,60%, e CSN ON, -4,52%.

Petrobrás, afetada pelo recuo do preço do petróleo e pela operação Lava Jato, que agora chegou à Braskem, terminou em queda de 6,04% na ON e de 5,28% na PN, ambas na mínima.

Braskem PNA, com -10,12%, liderou as perdas do Ibovespa nesta sessão. A queda foi motivada pela denúncia do Ministério Público Federal de que a Petrobras teria amargado perda de R$ 6 bilhões no contrato de nafta para a Braskem.

O dólar continuou a trajetória de alta e fechou a R$ 3,361, o maior patamar desde 28 de março de 2003.

Na Europa, as bolsas fecharam em forte queda pressionadas pelo recuo acentuado dos mercados acionários da China. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 2,21%, para 385,91 pontos. Em Frankfurt, todas as ações de blue chips que compõem o índice DAX encerraram o pregão no vermelho. O indicador baixou 2,56%, para 11.056,40 pontos. A Bolsa de Paris fechou em queda de 2,57%, aos 4.927,60 pontos, e a de Lisboa recuou 1,96%, para 5.676,86 pontos. Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 1,13%, aos 6.505,13 pontos.