Queda das bolsas de NY faz Bovespa reduzir alta A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) perdeu um pouco o fôlego de alta por volta das 15h30, pressionada pela forte queda das bolsas nos Estados Unidos. Às 15h48, o índice Dow Jones recuava 0,71% e Nasdaq caía 0,97%. A disparada do petróleo, acima dos US$ 70 por barril, estressou o mercado norte-americano. Por aqui, O Ibovespa, o principal índice da bolsa paulista subia 0,86%, aos 38.410 pontos, depois de ter atingido a máxima de 1,62% pela manhã, puxada pela disparada das ações de Telemar e Brasil Telecom. A primeira anunciou uma complexa reestruturação societária que prevê a incorporação da Telemar (TNLP) pela Telemar Participações (TmarPart), seguido da conversão voluntária de ações preferenciais (TMAR5 e TMAR6) da Telemar Norte Leste (Tmar) em ações ordinárias da mesma sociedade, seguida de resgate das ações não convertidas. Então, será feita a futura migração dos acionistas ordinários de Tmar para a TmarPart. A operação está, no entanto, condicionada a uma oferta secundária de ações, que está atrelada a uma faixa de preços das ações da Telemar estabelecida pela empresa. Telemar ON avançava 27,24%, enquanto a PN tinha alta de 5,23% e Telemar Norte Leste PNA ganhava 2,53%. Contax ON subia 1,89%, enquanto Contax PN, na outra ponta do mercado, recuava 3,77%.