Queda de estoques nos EUA provoca alta dos contratos de petróleo O contrato de petróleo para janeiro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) superou momentaneamente os US$ 62 o barril e os preços dos contratos de produtos derivados também subiram logo após a divulgação dos dados de estoques da commodity nos EUA. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DoE), os estoques de petróleo bruto caíram 300 mil barris na semana passada, contrariando a previsão de aumento de aumento de 145 mil. Os estoques de gasolina caíram 600 mil e os de derivados, em um milhão de barris, também contrariando as previsões de aumento de 285 mil e 185 mil, respectivamente. "As quedas não são assim tão grandes, mas todo mundo esperava aumento", disse o analista Tony Rosado, da MW Futures em New York. "O relatório é claramente favorável à alta dos preços." O analista Mike Cambria, da JLS Futures, disse que é necessário que os preços superem a marca de US$ 62,30 o barril para que ganhem impulso maior de alta. Às 14h15 (de Brasília), o contrato de petróleo bruto para janeiro avançava US$ 0,91 (1,49%), para US$ 61,90 o barril na Nymex, depois de ter atingido a máxima de US$ 62,10. As informações são da Dow Jones.