Queda de juro leva investidor a fundo multimercado Os bancos já perceberam certa inquietação do investidor com o corte da rentabilidade das aplicações de renda fixa provocado pela queda dos juros no mercado nos últimos meses. E já verificaram também que o rumo que boa parte desses investidores está tomando para tentar melhorar o rendimento são os fundos multimercados. Em troca do ?algo a mais?, no entanto, é preciso aceitar algum risco, porque, além da renda fixa, esses fundos atuam em Bolsa de Valores, mercados de câmbio, títulos da dívida externa brasileira e contratos futuros. ?Nenhum mercado vai bem o tempo todo e o charme dos multimercados é que eles permitem que se aproveite o melhor momento de cada mercado?, diz o gestor dessa categoria de fundos do Unibanco, Felipe Ubach Monteiro. Marcelo Giufrida, vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), entidade que reúne as administradoras de fundos, diz que ?de fato houve migração de investidores de fundos de renda fixa para os de multimercados nos últimos meses?. Ele cita a movimentação de recursos. Este ano, até novembro, nos multimercados, os depósitos superam os saques em R$ 48 bilhões. ?A maior captação líquida da história?, diz Giufrida. Isso é mais da metade do resultado de toda a indústria de fundos, de R$ 68,8 bilhões. Já os fundos de renda fixa tradicionais perderam R$ 12,3 bilhões no período. O diretor-executivo do Santander Banespa, Márcio Appel, confirma o interesse do investidor pelos multimercados. Ele explica que o banco tem um fundo, o Multi Retorno, que abre para captações apenas em alguns períodos do ano. ?Na última edição, em outubro, captamos R$ 1,09 bilhão em cinco semanas apenas?, explica. Para quebrar a resistência de investidores mais tradicionais, o banco agregou ao produto um seguro que prevê indenização caso o rendimento do fundo fique abaixo do da caderneta. ?É uma oferta para que o investidor experimente o produto?, diz. Rentabilidade Há duas grandes divisões desses fundos no mercado: os que podem comprar ações e os que não podem incluir esse ativo na carteira. O bom desempenho da bolsa este ano tem dado gás ao rendimento dos multimercados com parcela em ações: segundo a Anbid, em média, eles têm apresentado um rendimento bruto de 1,79% em 30 dias e 20,25% em 12 meses. Nos multimercados que não podem usar ações, essas rentabilidades são de 1,36% e 14,98%, respectivamente. Já nos fundos tradicionais de renda fixa o rendimento mensal vai de 1,06% a 1,15%. A rentabilidade dessas duas categorias de fundos multimercados pode ainda ser incrementada nas carteiras que permitem aplicações em mercados futuros de valor superior ao patrimônio do fundo (operação chamada de alavancagem). Nos fundos que possuem ações e fazem alavancagem, o rendimento em 30 dias está na média em 1,49%. Em 12 meses chega a 21,11%. Essa, no entanto, é uma operação que aumenta o risco da aplicação. O bom desempenho do fundo depende também do gestor. ?A flexibilidade do fundo permite que o gestor escolha o que ele acha que vai ter melhor performance?, diz Monteiro. Essa flexibilidade de gestão poderá ser ampliada em breve. ?Aguardamos a provável abertura do mercado externo, que representará mais uma estratégia para aumentar a rentabilidade?, diz o diretor de multimercado da BRAM, Bradesco Asset Management, Luís Roberto Zaratim Soares. Ele explica que operações financeiras semelhantes às que são feitas aqui têm custo menor lá fora, o que permite incrementar a rentabilidade. De modo geral, investimento em multimercado ?não é para um mês, e sim para mais de seis meses, 1 ano?, diz Soares. ?Esses fundos são mais voláteis que os de renda fixa e se o investidor deixar neles um dinheiro que vai precisar no curto prazo, em 3 meses, por exemplo, pode não ter um bom retorno?, completa Monteiro. O consultor de gestão de patrimônio Fabiano Calil diz que, o investidor precisa separar o que é dinheiro que será usado em longo prazo daquele que será utilizado no curto prazo.