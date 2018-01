Queda do dólar reforça polêmica da restrição às vendas para Argentina A restrição aplicada pelo governo argentino à entrada de geladeiras e fogões fabricados pelo Brasil ao seu mercado se deve, em parte, pelo alto custo dos produtos em decorrência da valorização do real. "O desejo da indústria da Argentina é que o Brasil ponha limites às exportações, já que produtos importados de outros países estão querendo entrar com preços menores", afirmou hoje o presidente da Câmara de Comércio Argentino Brasileira de São Paulo, Alberto Alzueta. ?A restrição imposta pela Argentina não surpreende, já que eles (argentinos) querem resguardar seus mercados e promover novas negociações?, disse, em relação aos altos custos que os produtos brasileiros exportados atingiram na Argentina com o dólar em baixa. A intenção do governo argentino com a edição do mecanismo de licença não-automática, decreto publicado em 28 de dezembro passado, é o de burocratizar a entrada dos produtos no País e forçar uma nova negociação com o setor privado brasileiro. A licença não-automática de importação atrasa os prazos de entrada dos produtos no mercado argentino. Desde a entrada em vigor da medida, as empresas brasileiras conseguiram exportar apenas 6,6 mil geladeiras para a Argentina em janeiro. No mesmo período do ano passado, foram vendidas 27,8 mil unidades. A medida faz parte da pressão dos industriais argentinos que querem prorrogar um acordo de restrição às importações brasileiras, que vigorou em 2004 e em 2005. Na avaliação de Alzueta, a Argentina vai acabar prorrogando a restrição à compra desses produtos brasileiros e "possivelmente aumentar". "Alguns setores da Argentina querem postergar o acordo de restrição para as empresas saírem da crise e voltar a ter competitividade", alega. No entanto, segundo ele, os industriais brasileiros argumentam que a Argentina já teve tempo suficiente para se recuperar, através de um dólar em alta e de altas taxa de crescimento interno. "A Argentina teve tempo de recuperar sua competitividade", reconhece. Em relação a manutenção das restrições, ele diz que essa medida não é boa para o Mercosul. "Esse tipo de medida sempre deixa alguém desacordado, deixando brechas para futuras negociações." Para ele, o que falta é uma integração maior das indústrias dos dois países. "Se os industriais brasileiros fizessem oferta para produzir componentes em conjunto com os argentinos, aí se estabeleceria uma relação consistente e duradoura. Seria inteligente se buscar esse tipo de parceria, para se ter um bloco consistente e monolítico, que pudesse conter a invasão de produtos asiáticos."