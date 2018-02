Queda do petróleo ajuda montadoras e faz Tóquio subir A Bolsa de Tóquio fechou o pregão de hoje em alta, graças à queda no preço do petróleo, que recuou para o nível mais baixo dos últimos seis meses e beneficiou as ações das fabricantes de pneus e das montadoras. Liderado por esses setores, o índice Nikkei 225 subiu 0,7% e atingiu 15.834,23 pontos. A aguardada decisão do Fed de não mexer nas taxas de juros dos EUA também ajudou a bolsa japonesa a se recuperar das perdas de ontem. Operadores notaram, porém, que o volume de comercialização foi fraco, com muitos investidores de longo prazo preferindo ficar fora do mercado e deixar a maior parte da atividade para os investidores de curto prazo. Bridgestone subiu 3,3%. Entre as montadoras, Toyota Motor obteve valorização de 1,8% e os papéis da Honda Motor subiram 1%. (As informações são da Dow Jones)