Queda do petróleo anima Bolsas de Nova York A queda acentuada do petróleo, que embute a expectativa de uma solução para o impasse do Reino Unido com o Irã, sustenta a alta das bolsas norte-americanas. Às 11h21 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,81%; o Nasdaq, 0,95% e o S&P, 0,72%. Na Bolsa Mercantil de Nova York, o contrato do petróleo para maio cedia 2,34%, para US$ 64,40 por barril. As informações são da Dow Jones.