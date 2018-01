Queda do petróleo causou 62% da perda patrimonial de empresas do setor

Nova York - Combinado com taxas de juros mais baixas, o colapso dos preços do petróleo causou cerca de 62% dos US$ 4,6 trilhões de perdas no valor patrimonial global de empresas no setor desde junho de 2014, disse o Bank of America Merrill Lynch em relatório.

No mesmo período, os valores das obrigações de empresas de energia dos EUA caíram US$ 170 bilhões, também por causa do declínio do petróleo.

A inadimplência está subindo para os produtores de petróleo e gás de todos os tamanhos em meio aos preços baixos e o total da dívida total no setor de energia já chegou a US$ 18 bilhões, o que sugere o ciclo de crédito irá marcar um piso para os preços do petróleo, disse o banco.

"No momento, os 25 maiores produtores de petróleo dos EUA, que compreendem em 4,1 milhões de barris por dia, enfrentam um risco implícito de default de 27%", acrescentou o banco.