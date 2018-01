Queda do risco Brasil faz dólar fechar em baixa de 0,46% A moeda norte-americana aprofundou a queda antes de encerrar os negócios, e fechou na mínima de R$ 2,147, em baixa de 0,46%, tanto no mercado interbancário quanto no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros. No interbancário, a máxima do dólar comercial foi de R$ 2,155, cotação menor que os R$ 2,157 do fechamento de ontem. A renovação da mínima histórica intraday (durante o dia, e não no fechamento) do risco Brasil para 194 pontos-base esta tarde, o fluxo cambial positivo e o dado favorável de inflação (índice de preços dos gastos com consumo pessoal, estável em novembro) nos Estados Unidos estimularam vendas de dólar, afirmaram os operadores. O achatamento do risco Brasil foi uma resposta à alta do juro projetado pelos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries). Por volta das 15h56, o juro indicado pelo papel de 10 anos subia 1,54%, a 4,6204% ao ano, pressionado por realização de lucros em meio a liquidez fraca.