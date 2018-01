Queda dos juros foi ampliada por apostas no Copom Os juros futuros encerraram o pregão nas taxas mínimas na maioria dos contratos. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, tradicionalmente o mais negociado, fechou abaixo de 12,90%, em 12,89%, de 12,93% ontem. O DI para janeiro de 2007 recuou de 13,31% para 13,28%. Os contratos de longo prazo também experimentaram recuo significativo. O DI para janeiro de 2010 apontou 13,18%, de 13,26% ontem. O comportamento, segundo operadores, está relacionado a um aumento nas apostas de corte na taxa básica de juros (Selic) em 0,5 ponto porcentual - além de ter relação com o discurso, hoje do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke. O volume de negócios foi intenso na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), sobretudo nos contratos de vencimento mais próximo. Um profissional afirma que não se pode dizer que está havendo migração de apostas de 0,25 ponto para 0,5 ponto, mas sim montagem de novas posições. "Quem estava em dúvida, quem estava fora, está entrando na ponta mais otimista, do corte de 0,5 ponto", disse. De toda maneira, um consenso ainda não está claro. A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a Selic, teve início hoje e o resultado será anunciado amanhã.