Queda dos papéis da China Mobile faz HK fechar estável Os ganhos registrados pelo HSBC e incorporadoras imobiliárias foram ofuscados pela queda das ações da China Mobile, que tem grande peso no índice, fazendo com que o Hang Seng encerrasse o dia estável. O principal índice da Bolsa de Hong Kong teve ligeira alta de 0,04%, para 19.809,70 pontos. O mercado local estará fechado por conta de feriado entre 5 e 9 de abril. A entrada de novas empresas será o foco do mercado, disseram os traders. HSBC fechou em alta de 0,4%, assim como alguns papéis do setor imobiliário estimulados pela grande venda de imóveis residenciais no final de semana. Cheung Kong teve alta de 1,5% e Sino Land subiu 1,9%. As ações da China Mobile caíram 1,1%, aumentando suas perdas depois dos resultados desapontadores de 2006. China Netcom caiu 2,5%. A geradora de energia Datang International Power subiu 5,7%. Jiangxi Copper avançou 3,6% em razão do aumento dos preços do cobre e depois que o JP Morgan aumentou sua participação na empresa de 5,66% para 6,25%. O mercado da China registrou recorde de alta, com fortes compras de fundos de ações, que estão otimistas a respeito dos lucros das empresas, razão pela qual também investiram em blue chips. O Xangai Composto subiu 2,2%, com o recorde de 3.252,59 pontos, depois de ter interrompido uma seqüência de nove altas consecutivas na sexta-feira. O Shenzhen Composto teve alta de 2,3%, para 844,66 pontos, também um recorde de alta. As empresas listadas na Bolsa de Xangai têm de divulgar seus balanços de 2006 até o final de abril, mas também terão de apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2007 neste mês. Siderúrgicas registraram fortes ganhos em razão da expectativa de que a demanda doméstica por aço continuará a crescer. Baoshan Iron & Steel subiu 4,2%; Wuhan Iron & Steel avançou 6,8% e Handan Iron & Steel registrou aumento de 3,6%. Citic Securities ganhou 7,4%; Guangshen Railway teve alta de 3,8% e China Vanke fechou 2,9% acima do registrado no pregão anterior. A queda do dólar nos mercados globais em razão da mudança da política comercial para a China resultou na alta da unidade chinesa em relação à moeda norte-americana. O yuan fechou em alta e no fim do dia o dólar estava cotado a 7,7271 yuans no sistema automático de preços, de 7,7288 yuans do fechamento de sexta-feira. O mercado taiwanês encerrou estável. Os ganhos em setores com grande exposição ao mercado chinês ofuscaram parcialmente as perdas do setor financeiro, que recuou 0,9%. O Taiwan índice Weighted da Bolsa de Taipé registrou alta de 0,01%, aos 7.884,99 pontos. Papéis com forte relação com a China registraram ganhos depois que Pequim elevou a previsão de crescimento do PIB do primeiro trimestre de 10,2% para 11%. Wei Chuan Foods subiu 6,4%; China Steel avançou 1,3% e Formosa Taffeta teve alta de 2,8%. Ações do setor financeiro foram afetadas pelo fato de o governo ter assumido o controle da China United Trust. Cathay Financial Holding caiu 1,3%. Na Coréia do Sul, o índice Kospi, da Bolsa de Seul, subiu 0,5%, para 1.459,53 pontos, em um pregão com grande volume de negócios, liderado por ações de montadoras e tecelagens. Hyundai Motor teve alta de 3,3% e a tecelagem Nasan Co. avançou 5,7%. Seguradoras também tiveram bons resultados devido aos ganhos em fevereiro motivados pelas baixas perdas no segmento automobilístico. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila subiu 0,8%, para 3.229,60 pontos, liderado pelos papéis do Bank of the Philippine Islands, que subiram 2,3%. ?As perspectivas de aumento dos ganhos em razão das baixas taxas de juros estão fortalecendo a alta dos bancos?, disse Chelsea Dipasupil, da RCBC Securities. O crescimento da economia doméstica e a queda dos mercados internacionais fizeram com que a Bolsa de Sydney fechasse em baixa nesta segunda-feira. O índice S&P/ASX 200 caiu 1,3%, para 5.915,8 pontos. O aumento das especulações sobre o aumento da taxa de juros - que será divulgada na quarta-feira, após a reunião do Reserve Bank of Australia (o Banco Central local) - é baseado em uma alta de 10,6% das aprovações de construções em fevereiro, comparado com uma previsão de consenso de 0,2% de alta. As vendas no varejo subiram 0,9% no segundo mês do ano, ante uma expectativa de aumento de 0,4%. Os setores financeiro e de recursos naturais registraram as maiores perdas, embora todo o mercado tenha caído. BHP recuou 1,8%; Commonwealth Bank registrou perda de 1,3% e Macquarie Bank caiu 2,2%. No setor de varejo, Woolworths teve perdas de 2,2%. A Bolsa de Cingapura fechou em alta modesta, por conta de ações de imobiliárias. O índice Strait Times subiu 0,5%, para 3.246,31 pontos. Os motivos para esse desempenho tímido foram a divulgação da pesquisa "Tankan" - sobre o sentimento dos investidores para o ambiente de negócios do Japão -, que mostrou que a segunda maior economia do mundo não está tão forte como se pensava; inesperada alta nos preços das ações na Índia; temores de recrudescimento dos conflitos entre o Irã e o Reino Unido e dúvidas a respeito da força da economia dos EUA. Entre as imobiliárias, Wing Tai subiu 3,9%; Parkway Holdings avançou 2,5% e Keppel Land ganhou 1,1%. A Bolsa de Bangcoc (Tailândia) fechou em alta também modesta, com os fundos juntando blue chips antes do encontro com o ministro das Finanças em que será anunciado pacote de incentivo à economia amanhã. Há ainda expectativa de que o banco central fará um corte de 50 pontos-base na taxa de juros na próxima quarta-feira. O índice SET terminou a sessão em alta de 0,9%, aos 679,62 pontos. A gigante de petróleo PTT subiu 1%; Bangkok Bank avançou 0.9% e Siam Cement ganhou 1,7%. O índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, fechou em alta de 1%, aos 1.849,38 pontos. Investidores apostam em blue chips e ações do setor bancário, motivados pela taxa de inflação de março, que, segundo expectativas do mercado, deve levar o Banco da Indonésia (o BC local) a promover um corte na taxa de juro em 5 de abril. Bellwether Telekomunikasi Indonesia subiu 05%, e sua rival Indosat fechou em alta de 1,6%; Bank Mandiri avançou 1%; Bank Central Asia saltou 2,9% e Bank Rakyat Indonesia fechou 3% acima da cotação de sexta-feira. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) caiu 0,05%, para 1.246,30 pontos. Realizações de lucros das atividades de "window-dressing" da semana passada eliminou os ganhos do começo da sessão. Entre as maiores baixas, UEM World caiu 3,1% e Maybank recuou 1,6%. IOI Corp declinou 0,5%. O recém-listado fundo de investimento em imóveis Atrium desabou 6,5% por conta de um pagamento de dividendos menor que a média. As informações são da Dow Jones.