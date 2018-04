Quer dicas de ações para 12 meses? Se você quer algumas dicas de ações para os próximos 12 meses, conheça o que pensam os analistas do Unibanco. Com um clique na seção Palavra do Gestor no menu à esquerda, você conhece a projeção para alguns papéis de empresas de commodities (produtos como minério, petróleo e papel e celulose, por exemplo). No mais recente relatório distribuído aos clientes, os analistas do Unibanco apresentam os preços-alvo relativos a dezembro de 2007. Esses analistas estão otimistas com as perspectivas de valorização das ações Usiminas, CSN e Suzano Papel e Celulose. E também apostam nos papéis de Bradespar e Companhia Vale do Rio Doce. Se você não quer qualquer dica, mais quer entender melhor o mercado acionário, também só tem a ganhar dando uma olhada no documento. Isso porque os analistas apontam o que há de novo no setor e indicam quais os eventos macroeconômicos e setoriais que devem produzir reflexo sobre esses segmentos nos próximos meses.