Quer dicas de ações? Saiba o que dizem os gestores A Bradesco Corretora resolveu trocar as preferenciais da Petrobras pelas preferenciais da TAM PN, na sua lista de ações favoritas. As ações da companhia aérea devem integrar simultaneamente a composição dos índices Bovespa e IBX-50, de acordo com a 2ª prévia das novas carteiras dos índices, que começam a vigorar em setembro. TAM PN deve ter fatia de 0,777% no Ibovespa e de 0,922% no IBX-50. A Bradesco Corretora também retirou de sua lista as ações ordinárias das Lojas Renner e Companhia Siderúrgica Nacional e recomendou os papéis preferenciais da Lojas Americanas e as ordinárias da Porto Seguro. As demais corretoras não fizeram alterações em suas listas de favoritas. Confira a lista de recomendações: ABN AMRO REAL Preço-alvo (R$) CPFL Energia ON 47,42 Bradesco PN 100,25 Gerdau PN 51,82 Petrobras PN 58,20 Telesp PN 73,89 Prazo: 12 meses ÁGORA Preço-alvo (R$) ALL Unit 196,00 Usiminas PNA 105,44 Bradesco PN 106,42 CPFL Energia ON 36,00 Petrobras PN 56,00 Prazo: dezembro/2006 BES SECURITIES Preço-alvo (R$) Lojas Renner ON 143,00 Petrobras PN em revisão NET PN 1,60 Vale PNA 59,88 CPFL ON 39,78 Prazo: dezembro/2006 BRADESCO CORRETORA Preço-alvo (R$) Lojas Americanas PN 99,20 Porto Seguro ON 53,00 Duratex PN em revisão Unibanco Unit 40,00 TAM PN em revisão Prazo: dezembro/2006 BRASCAN Preço-alvo (R$) AmBev PN 1.217,00 Brasil Telecom Operadora PN 18,54 Vale PNA em revisão Cemig PN 129,00 Petrobras PN em revisão Prazo: dezembro/2006 COINVALORES Preço-alvo (R$) OHL ON 30,50 CPFL ON 40,00 Vale PNA 58,00 AmBev PN 1.100,00 Petrobras PN 53,00 Prazo: dezembro/2006 FATOR CORRETORA Preço-alvo (R$) Copel PNB 29,00 Petrobras PN 58,85 NET PN 1,60 CCR ON 21,50 Telemar ON 117,50 Prazo: dezembro/2006 GERAÇÃO FUTURO Preço-alvo (R$) Petrobras PN 52,37 Guararapes ON 111,00 Usiminas PNA 101,42 Forjas Taurus PN 4,22 Randon PN 10,40 Prazo: dezembro/2006 SOCOPA Preço-alvo (R$) Submarino ON 74,41 Unibanco Unit 21,85 Petrobras PN 58,22 Gerdau PN 45,00 Vale PNA 63,91 Prazo: 12 meses UNIBANCO Preço-alvo (R$) Bradesco PN 97,00 Petrobras PN em revisão Lojas Americanas PN 115,90 NET PN 1,65 Copel PNB em revisão Prazo: dezembro/2006