Quer dicas de um especialista isento para sua carteira? Para aqueles que não sabem onde investir e não sabem como diversificar suas aplicações, uma dica útil é ler a análise e as projeções do administrador de investimentos Fábio Colombo. Sua newsletter é publicada, todo o primeiro dia útil do mês, neste canal. Colombo é um administrador isento, isto é, não é ligado a qualquer instituição. Isso garante que suas dicas não são relacionadas ao interesse comercial de bancos ou corretoras. Para o mês de março, Colombo acredita que o desdobramento da crise na bolsa chinesa e sua repercussão ao redor do mundo deverá ser o foco principal das atenções. A dúvida é se será um fato passageiro ou a alavanca para uma virada dos mercados. Os indicadores norte-americanos continuam no foco também. Leia a íntegra da análise e as projeções de rendimento para cada tipo de aplicação com um clique na seção Palavra do Gestor, no menu à esquerda.