Quest destaca ações da Vale e Petrobras A compra da mineradora de níquel canadense Inco coloca a Vale do Rio Doce em uma posição estratégica excepcionalmente boa em relação à perspectiva de crescimento global. A análise é do gestor de renda variável da Quest Investimentos, Fábio Spinola, que coloca o papel da companhia como o principal destaque da carteira de ações da instituição. Apesar da desaceleração esperada para a economia internacional, em especial nos Estados Unidos, ele projeta que a demanda chinesa por minério de ferro continuará bastante acelerada nos próximos anos, e terá a empresa brasileira como principal fornecedora. Spinola acredita que a ação da mineradora ainda tem espaço para subir, mesmo com a forte valorização recente. Além de Vale, a Quest possui uma posição importante na também blue chip (ação de primeira linha) Petrobras, segundo o gestor. A estatal, afirma, encontra-se em patamares mais baratos em relação a seus pares internacionais e possui um bom potencial de expansão da capacidade de extração e refino. Nas empresas mais expostas ao desempenho da economia interna, Spinola acredita que a tendência de alta nos preços da energia elétrica deve favorecer o setor, em especial as geradoras, como Cesp e AES Tietê. ?A perspectiva de consolidação do setor na região Norte também traz um bom cenário para Equatorial?, acrescenta. Com relação ao esperado aumento da atividade na construção civil, o gestor da Quest prefere participar tendo na carteira ações de fabricantes de materiais, como Duratex e Eternit, além de Gerdau, que fornece aços longos para as construtoras. O aumento do crédito com a tendência de redução da taxa de juros traz possibilidade de ganhos para as companhias ligadas ao consumo interno, entre elas Lojas Americanas, Porto Seguro e Medial Saúde, na visão de Spinola. O chamado ?apagão aéreo?, responsável pela desvalorização recente dos papéis das companhias do segmento, criou uma boa oportunidade de compra de TAM, avalia. Ainda ligado ao consumo, ele menciona a novata Positivo Informática. ?A ação não saiu tão barata no IPO (oferta pública inicial) quanto desejávamos, mas trata-se de uma empresa de crescimento?, ressalta. Por outro lado, o otimismo do gestor é menor com relação aos bancos, embora avalie como muito bons os números do setor, como o retorno sobre o patrimônio (ROE). ?Gostamos das empresas, mas estamos com uma posição underweight (abaixo da média) em relação ao mercado.? Entre as empresas de telecomunicações, Spinola recomenda cautela, porém aposta que a tendência de consolidação pode trazer bons resultados para as ações da TIM e das companhias de TV por assinatura. Na análise do economista da Quest Paulo Pereira Miguel, a chave para o bom desempenho das carteiras no próximo ano será identificar corretamente os vencedores e perdedores na bolsa. ?Enxergamos um processo mais acentuado de diferenciação setorial no ano que vem?, explica. Ele acredita que companhias de vários segmentos da economia podem sofrer uma erosão da competitividade em 2007 com a expectativa de manutenção do câmbio apreciado - que deve favorecer o aumento das importações. A Quest Investimentos possui um total de R$ 715 milhões em recursos sob gestão.