Randon investirá R$ 100 mi em fundição de 30 mil t/ano de peças A Randon prevê investir R$ 100 milhões na instalação de uma indústria de fundição, cuja construção foi aprovada ontem por seu conselho de administração. Em fato relevante, a companhia diz que as instalações ficarão em Caxias do Sul, no complexo industrial Interlagos, junto às demais empresas do grupo, e que a capacidade instalada inicial de produção foi dimensionada em 30 mil toneladas/ano de peças. A produção será destinada à companhia e às demais unidades produtivas das empresas Randon, representando uma parcela dos fundidos em ferro utilizados por estas nos seus processos produtivos. A Randon terá 99,99% sua participação no capital social da nova fundição, e os investimentos devem ser realizado em até dois anos. Os aportes estão contemplados no Plano Plurianual de Investimentos 2005-2009, rubrica "mudanças na cadeia de suprimentos", já referido e divulgado pela companhia no Relatório Anual dos Administradores 2005 e no Prospecto da Oferta Pública de Ações registrada na CVM em 26 de abril de 2006.