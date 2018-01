Ranking AE Empresas: veja lista com as 10 primeiras colocadas em 2005 O Ranking Agência Estado Empresas, feito em parceria com a Economática, analisou os resultados e indicadores de 151 participantes para o resultado de 2005. Em sua sexta edição, o levantamento mostra as companhias que obtiveram o melhor retorno para seus acionistas, com base em uma metodologia exclusiva. Todos os critérios de análise estão voltados para o ponto de vista do investidor. A avaliação do Ranking AE Empresas é baseada em sete quesitos: preço/lucro, preço/valor patrimonial da ação, oscilação, liquidez, volatilidade, dividendo/valor patrimonial e retorno sobre o patrimônio líquido. Esses critérios podem ser aplicados a todas as companhias, independentemente do seu tamanho ou setor. Veja abaixo a lista das dez primeiras colocadas no acompanhamento de 2005. A relação também traz a pontuação média obtida pelas empresas. Segundo a metodologia do estudo, as menores pontuações representam as melhores posições. As companhias foram classificadas de acordo com os sete critérios. Conforme a posição que obtiveram em cada quesito, as participantes receberam pontuações. Dessa forma, a primeira colocada em liquidez, por exemplo, recebeu a nota 1. Para chegar ao resultado final, foi feita uma média simples de todos os pontos obtido nos sete critérios. A companhia que conseguiu a menor pontuação foi a vencedora. Só participaram do ranking empresas com patrimônio líquido superior a R$ 10 milhões. Empresa Pontuação Lojas Americanas 20,1 CCR 24,3 AmBev 25,7 Natura 28,1 AES Tietê 28,4 Bradesco 29,1 Vale do Rio Doce 30,3 CPFL Energia 30,6 Banco Itaú Holding Fin 30,7 Caemi 32,4