Ranking: AmBev diz que prêmio é resultado de trabalho coletivo O gerente de Relações com Investidores da AmBev, Fernando Tenembaum, disse que o prêmio Destaque Empresas da Agência Estado, recebido nesta manhã pela empresa, não é resultado do trabalho de uma pessoa ou de um grupo, e sim da equipe toda de funcionários, que conseguiu no ano passado elevar o Ebitda (ganho operacional, ou ganhos antes do pagamento de impostos, taxas, depreciações e amortizações, na sigla em inglês) da empresa em 39% e obter uma margem Ebitda de 39,5%. É também, segundo ele, o reconhecimento da rígida disciplina financeira da empresa e da política de transparência. "No ano passado, a AmBev retornou aos seus acionistas R$ 2,7 bilhões em dividendos, juros sobre capital próprio e recompra de ações", afirmou. Também na área de gestão ambiental, a empresa tem procurado ser referência, segundo o executivo, por meio de ações culturais e de consumo responsável. A AmBev foi a terceira colocada no Ranking Agência Estado Empresas de 2005, feito em parceria com a Economática.