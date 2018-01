Ranking: Americanas avalia que bicampeonato é motivo de orgulho O diretor financeiro e de Relações com Investidores da Lojas Americanas, Roberto Martins, recebeu das mãos do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, o prêmio pelo primeiro no Ranking Agência Estado Empresa de 2005. O executivo lembrou, em seu discurso, que esta é a segunda vez que a Lojas Americanas fica entre os dez finalistas do ranking, desde sua criação, em 2001. "Nosso bicampeonato é motivo de muito orgulho", destacou. "Temos um lema em nossa empresa: queremos sempre mais." Martins disse ainda que uma das principais metas da companhia é gerar valor para seus acionistas e funcionários. O diretor informou que a rede de lojas de varejo investiu R$ 30,7 milhões no primeiro trimestre, o que inclui a abertura de sete novas lojas, ampliando sua rede para 202 unidades. Segundo ele, até o final do ano serão abertos mais 23 pontos-de-venda no País, com investimento total de R$ 158 milhões. Martins participa hoje do evento Destaque Empresas, realizado pela Agência Estado para premiar as melhores companhias abertas de 2005.