Ranking: Barbosa diz que Brasil tem de crescer mais que outros países O diretor-executivo de Finanças da Companhia Vale do Rio Doce, Fábio Barbosa, classificou como positivo o crescimento do Produto Interno Bruto anunciado ontem de 1,4%, mas ressaltou que ainda há oportunidade para crescer mais. Segundo o executivo, se o Brasil quiser mudar sua posição mundial, o País tem de crescer mais do que o resto do mundo. Ele lembrou, no entanto, que países como a Índia e a China cresceram 9,3% e 10%, respectivamente, no primeiro trimestre. Barbosa destacou ainda o crescimento dos Estados Unidos, na casa dos 4%. O diretor da Vale disse que vê de forma positiva a política de redução de juros que vem sendo adotada pelo banco central, afirmando que o mercado tem que respeitar a atuação do órgão devido aos bons resultado da economia brasileira. Segundo ele, o forte crescimento da China é sustentável e deve continuar nos próximos anos. "O país deve responder sozinho, neste ano, por 25% das vendas de minério de ferro da empresa", disse. Barbosa participa do evento Destaque Empresas, realizado pela Agência Estado para premiar as melhores companhias abertas de 2005.