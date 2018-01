Ranking: Bradesco lembra que foi 1º a distribuir dividendo mensal O diretor-executivo do Bradesco e vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), Sérgio de Oliveira, ressaltou, ao receber o prêmio Destaque Empresas, concedido pela Agência Estado para as melhores companhias abertas de 2005, que o banco foi a primeira empresa aberta a conceder pagamento mensal de dividendos aos acionistas. A instituição tem mais de 1,4 milhão de acionistas. O Bradesco ficou em sexto lugar no ranking Agência Estado, que avalia as companhias que promovem o maior retorno ao acionista.