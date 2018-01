Ranking: CCR afirma que alta do PIB não foi notado no tráfego O crescimento do PIB no primeiro trimestre ainda não foi notado no volume de tráfego das rodovias, segundo o presidente da CCR, Renato Alves Vale. "O movimento das rodovias é um bom indicador de como vai a economia, mas ainda não notamos essa evolução do PIB no tráfego de veículos", afirmou. O executivo comentou ainda que o atual nível de juros da economia é um fator que dificulta o crescimento das empresas. Vale acredita que o Comitê de Política Monetária (Copom) manterá sua política de redução gradual das taxas encerrando o ano nos 13,5% - projeção similiar a de analistas do mercado financeiro. Renato Vale participa hoje do evento Destaque Empresas, realizado pela Agência Estado para premiar as melhores companhias abertas de 2005.