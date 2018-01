Ranking: CCR prevê que leilão de concessão rodoviária sairá em julho O leilão de concessões de rodovias federais deverá ser realizado até julho deste ano, avalia o presidente da CCR, Renato Alves Vale. A disputa, inicialmente prevista para junho, deverá sofrer um pequeno atraso em sua avaliação. "O leilão deve ocorrer até julho. Há vontade política por parte do governo para que ele seja realizado," afirmou. O executivo comentou ainda que a CCR está em negociações para a aquisição de duas ou três concessões no mercado secundário. Além disso, ele disse que a empresa está prospectando projetos no Chile e, também, em outros segmentos de infra-estrutura, como a nova linha do metrô de São Paulo. Renato Vale participa hoje do evento Destaque Empresas, realizado pela Agência Estado para premiar as melhores companhias abertas de 2005.