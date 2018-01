Ranking: CPFL Energia ressalta esforços de investimento no Brasil O presidente da CPFL Energia, Wilson Ferreira Júnior, ressaltou o reconhecimento do mercado de capitais aos esforços da companhia para investimentos no Brasil, ao receber o prêmio pelo oitavo lugar no ranking AE Empresas. "É a primeira vez que nossa companhia é reconhecida por esse prêmio e consideramos que é o reconhecimento dos investidores pelo nosso trabalho e pelos esforços em investimentos", afirmou. Ferreira aposta no crescimento da economia sinalizado pelo crescimento do PIB, anunciado ontem, para expansão dos negócios da CPFL no Brasil. A CPFL ficou em oitavo lugar no Ranking Agência Estado Empresas de 2005.