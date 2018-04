Ranking da Abras confirma Wal-Mart no 2º lugar em 2006 O ranking do setor de supermercados divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) apontou faturamento do setor de R$ 124,1 bilhões em 2006. O montante representou um aumento real de 0,6% em relação a igual período do ano anterior. O levantamento confirmou a segunda colocação do grupo Wal-Mart na lista das empresas de maior faturamento, com receita bruta de R$ 12.909.844.702,00. Esse resultado já foi apontado no início do mês pela revista Supermercado Moderno. Em primeira posição, ficou o Pão de Açúcar, com faturamento bruto de R$ 16.460.295.827,00. Em terceira colocação, o Carrefour, com R$ 12.909.842.706,00. Após anunciar, segunda-feira passada, a compra do Atacadão, o Carrefour deve assumir, em 2007, a liderança do segmento. De acordo com o estudo da Abras, o número de lojas do setor atingiu 73.695 pontos, o que correspondeu a um aumento 1,1% em relação ao total de 2005. O número de funcionários do setor alcançou 838.047, um crescimento de 4,6% na mesma comparação. Lucro x investimentos O lucro líquido médio das empresas do setor no ano passado foi equivalente a 1,75% sobre o faturamento, ainda abaixo da média histórica do setor, de 2%. Os investimentos totais dos supermercados em 2006 foram de R$ 1,855 bilhão - desse valor, as parcelas maiores foram os 38% destinados a novas lojas e outros 25% para reformas de unidades existentes. Entre os principais meios de pagamento, os cartões de crédito próprios das redes ou de terceiros foram utilizados em 38% das compras. Os cartões de débitos ficaram com fatia de 14,8%. Já o pagamento em dinheiro foi usado em 28,2% das transações.