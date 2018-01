Ranking: Itaú ressalta importância de prêmio para o mercado O diretor de Relações Institucionais do Itaú, Ricardo Terenzi, disse ao receber o prêmio Destaque Empresas, concedido pela Agência Estado para as melhores companhias abertas de 2005, que o reconhecimento das companhias com melhor retorno ao acionista contribui pra o fortalecimento do mercado de capitais. "É uma honra receber o prêmio, pois esse coroa os esforços realizados pelo banco e conduz à ratificação do compromisso de construir uma empresa cada vez mais sólida e confiável. Ele afirmou que a premiação mostra que os resultados financeiros são importantes, mas que também é essencial o papel do banco perante a sociedade e os acionistas. O Itaú ficou em 9º lugar no ranking.