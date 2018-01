Ranking: Presidente da CCR ressalta planos de crescimento O presidente da CCR, Renato Vale, recebeu nesta manhã, das mãos do presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, o prêmio pelo segundo lugar no ranking Agência Estado Empresas de 2005. Emocionado, Vale disse, em seu discurso, que a CCR é uma empresa jovem, com apenas sete anos, e que foi criada com foco na boa governança corporativa. " A CCR foi planejada para ter ótimas práticas de governança e transparência" , afirmou. "Temos um planejamento de forte crescimento, visando a criar valor aos nossos acionistas" . Listada na Bovespa desde 2002, a CCR foi a primeira companhia a aderir ao Novo Mercado.