Reajuste de tarifa da Eletropaulo foi positivo, diz Fator A Fator Corretora considera positivo o reajuste de tarifa autorizado para a Eletropaulo, de em média 11,45%, sendo 7,29% referente ao Índice de Reajuste Tarifário (IRT), 2,87% da Conta de Variação da Parcela A (CVA), 1,27% de recuperação de PIS e Cofins e 0,02% de outros custos financeiros. "A notícia é positiva, porque apesar de haver recomposição de custos, também significa uma pequena recuperação de CVA, com efeito positivo, portanto, no fluxo de caixa da empresa", dizem os analistas Renato Pinto e Renato Onishi, da Fator. Foi mantida a recomendação de "compra" para as ações da empresa. Isso porque, segundo os analistas, a Eletropaulo diminuiu sua dívida e ao mesmo tempo suas ações tem, atualmente, retornos mais rápidos que a média do mercado.