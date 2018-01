Realização de lucros acelera queda das Bolsas dos EUA O mercado norte-americano de ações segue em queda, em reação à baixa do dólar e à projeção de vendas pessimista oferecida pela Wal-Mart. Operadores disseram que alguns investidores que fecham seus livros do ano no fim de novembro estão vendendo ações para realizar lucros, depois de o índice Dow Jones acumular alta de cerca de 13% e o Nasdaq, um ganho de cerca de 10% desde o começo do ano. Às 15h25 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 1%, o Nasdaq recuava 1,68% e o S&P-500, 0,96%. As ações da Wal-Mart operavam em queda de 1,82%. No mercado de opções da Chicago Board of Exchange (CBOE), o índice de volatilidade VIX saltou 1,33 pontos, ou 12%, para 12,06. Ele não alcançava esse nível desde o começo de outubro, quando o índice S&P-500 estava 3% abaixo dos 1.387 pontos em que chegou a operar nesta tarde. As informações são da Dow Jones.