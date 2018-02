Realização de lucros e papeleiras fazem Nikkei 225 cair A Bolsa de Tóquio registrou queda nesta quarta-feira com realização de lucros - após a alta de ontem - e fortes vendas de ações de fabricantes de papel, principalmente da Hokuetsu Paper Mills. O índice Nikkei 225 fechou em baixa de 0,1%, aos 15.872,02 pontos. Observadores disseram que o fato de os investidores não estarem muito inclinados a colocar recursos de novos fundos em papéis negociados em Tóquio, em razão dos baixos retornos deste ano na comparação com os de outros mercados, explica o fato pelo qual o Nikkei 225 vem ficando abaixo dos 16.000 pontos. ?Temos percebido a falta de movimento dos investidores, estrangeiros em particular, que permanecem fora do mercado ou colocam seu dinheiro em outro lugar?, disse Trevor Hill, chefe de client trading da UBS. A notícia de que a oferta agressiva de Oji Paper pela rival Hokuetsu Paper Mills pode não resultar na compra da empresa fez os papéis de empresas do setor caírem. As ações da Hokuetsu Paper Mills caíram 6,5% e as da Oji Paper tiveram baixa de 4,1%. Os dois papéis estão entre as 15 maiores quedas porcentuais do dia. As informações são da Dow Jones.