Realização de lucros faz Bolsa de Tóquio cair 1,7% O mercado japonês registrou forte baixa nesta quarta-feira em razão das vendas de papéis do setor de commodities, assim como exportadoras de automóveis e eletrônicos. O Nikkei 225 registrou baixa de 1,7%, para 16.942,4 pontos, o pior resultado desde 20 de novembro de 2006. Apesar disso, muitos observadores mantêm boas perspectivas para o mercado nas próximas semanas, atribuindo as quedas de hoje principalmente à realização de lucros depois da alta registrada em dezembro. ?Esta é uma queda acentuada, mas se deve mais pela realização de lucros do que pelos fundamentos. Se você olhar para os setores que registraram grandes perdas - aço, petróleo, fármacos e automóveis - verá que são os mesmos que lideraram os ganhos no ano passado?, disse Hiroshi Motoki, da AIG Global Investment, em Tóquio. Nippon Steel caiu 3,5% e a refinadora Nippon Oil teve baixa de 4%. Dentre as exportadoras, Matsushita Electric Industrial encerrou o dia 3,6% abaixo do registrado ontem depois da divulgação de que a empresa vai construir uma nova fábrica de televisores de plasma, apesar da contínua queda das margens de lucro no setor de aparelhos de tela plana. Honda Motor recuou 2,6% e Chugai Phamaceutical teve perdas de 1,6%. Japan Airlines (JAL) registrou alta de 3,1% em razão das informações sobre os progressos em seus esforços de reestruturação e da queda dos preços do petróleo. A corretora Shinko Securities avançou 9,4% depois da divulgação de informações sobre sua fusão com a Mizuho Securities. As informações são da Dow Jones.