Realização de lucros faz Nikkei 225 fechar em queda O índice Nikkei 225, da Bolsa de Tóquio, permaneceu, na maior parte do pregão, acima dos 16.111,43 pontos - nível atingido no final do ano passado - o que efetivamente recuperou todas as perdas acumuladas no ano. No final dos negócios, porém, os investidores decidiram realizar lucros, fazendo com que o índice encerrasse o dia em ligeira queda de 0,3%, aos 16.020,84 pontos. Apesar disso, o bom desempenho do mercado americano ontem, estimulado pelos lucros da Hewlett Packard e pelas informações econômicas - que sugerem que o Federal Reserve não deve elevar novamente a taxa básica de juros dos EUA - deixaram muitos analistas otimistas sobre as perspectivas dos negócios nas próximas semanas. ?Investidores estrangeiros estão se tornando mais otimistas a respeito da economia japonesa. O fato de as incertezas sobre a economia americana estarem diminuindo também ajuda o mercado?, disse Stefan Worral, vice-presidente de vendas de ativos do Credit Suisse em Tóquio. (As informações são da Dow Jones)