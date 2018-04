Realização de lucros faz Tóquio fechar em baixa A Bolsa de Tóquio fechou em baixa, com realização de lucros por parte dos investidores, após dois pregões de fortes ganhos. Operadores disseram que um futuro crescimento não é provável, até que as companhias japonesas apresentem seus resultados do ano fiscal encerrado em março, o que irá ocorrer no fim deste mês. O índice Nikkei 225 caiu 52,67 pontos, ou 0,3% e fechou em 17.491,42 pontos, após uma alta de 300,04 pontos na quarta-feira e uma subida de 215,64 pontos na terça-feira. As ações de empresas imobiliárias caíram por conta da irregular realização de lucros. A expectativa dos operadores é que esses papéis continuem sob pressão, após os estáveis ganhos obtidos desde o início do ano em virtude da alta dos preços da terra. Sumitomo Realty & Development fechou em baixa de 2,1%, enquanto Mitsui Fudosan caiu 2,4%. Os papéis de siderúrgicas também sofreram com a rotatividade de setor feita pelos investidores, após terem explodido nos dois últimos pregões. Nippon Steel teve queda de 3,2%. Sumitomo Metal Industries declinou 2,7%. Já as companhias de finanças pessoais tiveram fortes ganhos. De acordo com traders, as compras de ações foram estimuladas pelo sentimento de que estes papéis haviam sido vendidos de forma exagerada, em virtude de recentes mudanças de legislação que irão prejudicar os rendimentos dessas empresas. Alguns analistas acreditam que estas companhias poderão se recuperar no longo prazo, assim que seus modelos de negócios sejam adequados às novas regulamentações. Orient Corp. disparou 7,5% e Acom ganhou 6,4%. As informações são da Dow Jones.