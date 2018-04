Realização de lucros faz Tóquio fechar em baixa A Bolsa de Tóquio apresentou baixa devido a realização de lucros por parte dos investidores após, na véspera, ter fechado em seu segundo maior nível do ano. O índice Nikkei 225 caiu 79,07 pontos - ou 0,45% - e fechou em 17.664,69 pontos, depois de uma alta de 258,98 pontos na segunda-feira. As blue chips, que tiveram grande peso nas recentes altas, estiveram entre aquelas que contribuíram para a baixa do dia. As empresas de semicondutores estiveram sob pressão, depois que a gigante americana fabricante de chips Advanced Micro Devices informou que estaria cortando seus planos para este ano. Advantest perdeu 1,7% por causa da preocupação dos investidores de que outras fabricantes de chips poderiam seguir o exemplo da AMD e cortar despesas com novos equipamentos. Elpida Memory caiu 2%. Já os papéis da Toshiba subiram 1,5%, com a reportagem do jornal "Yomiuri Shimbun", segundo a qual a empresa nipônica estaria em negociações com a estatal russa Atomprom para o lançamento de uma joint venture, na Rússia, para produzir equipamentos de geração de energia nuclear. As ações de veículos fecharam o pregão em ampla queda. Honda Motor caiu 2,1%, enquanto Fuji Heavy Industries, fabricante do carro Subaru, afundou 5,3%, depois de o JP Morgan rebaixar o status de suas ações após o fechamento de segunda-feira. JFE Holdings ganhou 3,1% e Nippon Steel, 2,8%. As informações são da Dow Jones.