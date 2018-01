Realizações de lucros derrubam bolsas asiáticas A preocupação de investidores com as altas seguidas do principal índice da Bolsa de Hong Hong levou à interrupção de seis dias seguidos de ganhos o Hang Seng, que ontem fechou em queda de 0,7%. No entanto, os papéis das companhias imobiliárias continuaram a obter altas, ainda devido aos cortes das taxas de juro dos bancos. Analistas ainda atribuem a queda a rumores - desmentidos pela empresa - de que a China Mobile estaria planejando lançar mais papéis no mercado. O papel da companhia fechou em baixa de 2,8%. Entre as imobiliárias, Henderson Land subiu 1,3%; New World Development ganhou também 1,3% e Sino Land, 0,5%. A correção da Bolsa de Hong Kong afetou o resultado da Bolsa de Xangai, na China, onde as baixas foram lideradas pelos bancos com ações em ambos os mercados. O índice Xangai Composto recuou 1,2% e o Shenzhen Composto, 0,6%. Os analistas consideram, porém, que a tendência de alta da bolsa local permanece intacta e que o Xangai Composto deve retomar sua trajetória ascendente a partir da semana que vem. Os papéis do BICC - Banco Comercial e Industrial da China (ICBC, na sigla em inglês) se desvalorizaram 1,2%. Os do Banco da China tiveram mesmo porcentual de queda. O enfraquecimento do dólar nos mercados internacionais puxou a cotação do yuan para o nível mais alto desde a revalorização do ano passado. No sistema automático de preços, a moeda norte-americana era cotada no fim do dia a 7,8680 yuans, contra 7,8801 yuans ontem. Na Bolsa de Taipei, em Taiwan, o índice Taiwan Weighted perdeu 0,1%, puxado por realizações de lucros. Nanya Technology caiu 0,6%. Na Coréia do Sul, o índice Kospi da Bolsa de Seul não resistiu às perdas no setor de construção, apesar da valorização de empresas de tecnologia. O índice fechou com recuo de 0,5%. A atenção do mercado está voltada para a decisão do banco central sobre a taxa de juros e para o vencimento de opções, ambos marcados para amanhã. As empresas de construção civil temem que o banco central retome a elevação dos juros mais cedo do que se esperava, ante o crescimento nos empréstimos para as famílias e o aumento no preço dos imóveis. Samsung Electronics avançou 1% e Hynix Semiconductor, 1,5%. Realizações de lucros derrubaram também o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney, na Austrália. O índice fechou com perda de 0,6%, depois de acumular uma valorização de mais de 10% em 30 dias. O declínio coincidiu com a decisão do banco central de elevar os juros para 6,25%. Mas o aumento de 0,25 ponto porcentual era amplamente esperado pelo mercado e não influenciou o resultado do pregão. O maior impacto negativo veio da mineradora BHP Billiton, que caiu 1,5%. A Bolsa de Manila, nas Filipinas, fechou em baixa, com o índice PSE Composto perdendo 1,34% no final da sessão. Na Malásia, única exceção entre as asiáticas, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur teve ganho de 0,40% no final do pregão. O Strait Times da Bolsa de Cingapura recuou 0,51% e o JSX Composto, da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, terminou o dia com perda de 0,49%. As informações são da Dow Jones.