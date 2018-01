Receio de alta nos juros faz Tóquio cair 1,1% A forte alta no preço das ações das montadoras, liderada pela Toyota Motor e pela Isuzu Motors, não compensou o declínio de muitas outras empresas no pregão de hoje da Bolsa de Tóquio. Preocupações relativas às taxas de juros voltaram a afetar as expectativas do mercado. Também contribuíram para o resultado a apreensão dos investidores estrangeiros em relação às eleições legislativas nos EUA e os decepcionantes balanços de algumas empresas menores. O índice Nikkei 225 caiu 1,1% e fechou aos 16.215,74 pontos. De acordo com a avaliação dos operadores, o índice deve se manter entre os 16.000 e os 16.500 pontos pelo resto da semana. As montadoras foram a grande exceção à queda das cotações. Todo o setor foi beneficiado pela notícia de que a Toyota Motor, a montadora mais rentável do mundo, tinha aumentado sua projeção de lucro anual e que faria uma aliança com a Isuzu Motor para desenvolver motores a diesel. As ações da Toyota subiram 1,8% e as da Isuzu Motor dispararam 12%. No entanto, os papéis das companhias mais ligadas à demanda doméstica arrastaram o mercado para baixo, ante a perspectiva de que o Banco do Japão (banco central japonês) volte a elevar os juros. O receio surgiu após declarações dadas pelo presidente do Banco, Toshihiko Fukui. Mizuho Financial Group teve queda de 2,7%; mesmo porcentual de baixa da Mitsubishi Estate. A varejista Yamada Denki despencou 7,7% depois de apresentar resultados que desapontaram o mercado. As informações são da Dow Jones.