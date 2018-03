Receita da Gol com cargas cresce 60% em 2006 A Gol informou que a receita bruta com transporte de cargas, por meio do serviço Gollog, cresceu 60% em um ano, de R$ 78,6 milhões em 2005 para R$ 126,1 milhões em 2006. Em volume transportado, houve uma alta de 51%, de 27.300 toneladas em 2005 para 41.200 toneladas em 2006. A Gollog possui duas bases próprias, em Congonhas, São Paulo, e no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, nas quais trabalham 95 colaboradores. Além disso, conta com 42 unidades franqueadas e uma frota de 100 veículos para realizar o trabalho de coleta e entrega. No Brasil, a Gollog mantém atualmente operações em 44 bases, localizadas em 41 cidades. No exterior, são 5 bases: Buenos Aires, Córdoba e Rosário (Argentina), Assunção (Paraguai) e Santiago (Chile).