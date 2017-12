Receita trimestral da Gol cresce 50% e soma R$ 844 mi A companhia aérea Gol registrou um lucro líquido de R$ 106,7 milhões no segundo trimestre, um aumento de 45,4% na comparação com os R$ 73,4 milhões obtidos no mesmo período de 2005. A receita líquida da empresa no trimestre foi de R$ 844 milhões, um crescimento de 50,1% em relação ao ano passado.