Recompra de títulos vai equilibrar dólar, acredita Andima A recompra de títulos da dívida externa vai ter impacto na taxa de câmbio inverso ao da atração de dólares pelo aumento de investimentos estrangeiros, destacou em entrevista à Agência Estado o superintendente da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima), Paulo Sampaio. "O governo vai usar dólares das reservas para recomprar dívida e isso anula o movimento de aumento da entrada de dólar pelos investidores estrangeiros", disse. "Vi muita gente dizendo que o real vai se valorizar com isenção para estrangeiros, mas esse movimento simultâneo de comprar dívida equilibra. Ele destacou que a recompra da dívida no exterior influi também para atrair ao mercado interno investidores de outros países que, antes, compravam títulos brasileiros da dívida externa. "Não vamos exportar mercado. Vamos trazer eles para cá", afirmou. Paulo Sampaio lembrou que, em dezembro, a Andima propôs o estímulo tributário ao investidor estrangeiro, com reduções da alíquota de Imposto de Renda de acordo com o prazo de investimento, com isenção para investimentos com prazo a partir de dois anos.