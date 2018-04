Recuperação do Ibovespa é consistente, diz Ágora

A recuperação recente da Bovespa é consistente e acompanha um movimento mundial de melhora dos mercados acionários, disse o diretor da corretora Ágora, Álvaro Bandeira, em entrevista ao AE Broadcast Ao Vivo. Ele espera que a bolsa paulista feche 2009 em 58 mil pontos, mas ressaltou que, se o PIB ajudar, pode chegar aos 60 ou 61 mil pontos.

Hoje, a Bovespa voltou a operar acima dos 52 mil pontos. No acumulado deste ano, a bolsa acumula valorização de 38,9% e no mês, 1,3%. A saída de recursos estrangeiros da Bolsa em julho, que soma R$ 2,137 bilhões até o dia 14, não preocupa o executivo, para quem o fluxo de entrada de capital externo deve se manter positivo. No acumulado do ano, o saldo de capital estrangeiro está positivo em R$ 7,969 bilhões.

"O fluxo negativo de capital externo da bolsa em julho não é nada demais. Não vejo como uma saída para aplicar recursos no mercado americano, muito embora esse mercado tenha ficado mais atraente. A saída de bolsa não significa exatamente uma saída de recursos do Brasil. Há uma parada sim, diante de uma alta de 37% no primeiro semestre, alguma realização e aversão a risco. Mas nada que mude a trajetória de fluxo positivo para o mercado acionário brasileiro", avaliou.

Para ele, a melhora no mercado global de ações mostra que vários países, incluindo Estados Unidos, estão iniciando o processo de recuperação, com perspectivas ainda mais animadoras para emergentes como Brasil, China e Índia.

O crescimento de 7,9% do PIB chinês no segundo trimestre, segundo ele, deve favorecer as exportações brasileiras e aos setores ligados a commodities da Bovespa, como minério de ferro e agrícola. Além de ações vinculadas às commodities, Bandeira diz que as perspectivas são boas também para o segmento setores bancário, comércio e o de construção.

O diretor da Ágora prevê queda de 0,4% para PIB brasileiro este ano, podendo se aproximar de 0% com impulso chinês e das medidas de estímulo fiscal. Para 2010, a projeção é de crescimento do PIB de 3,5%. "A recuperação será lenta, gradual, com um quarto trimestre preparando, talvez, um ano mais positivo para o mundo inteiro em 2010", disse. "Mas certamente ainda veremos indicadores ruins, especialmente no que diz respeito a desemprego e investimentos", acrescentou.

Bandeira ressaltou ainda que o mercado de ações brasileiro continuará acompanhando diretamente o movimento nas bolsas em Nova York e que a possibilidade de uma terceira nota de grau de investimento, desta vez pela Moody's, também deve ajudar a impulsionar a Bovespa.