Rede gaúcha Zaffari nega venda para o grupo Pão de Açúcar A gaúcha Zaffari negou hoje, por meio de sua assessoria de imprensa, a venda da rede para o grupo Pão de Açúcar, apesar das informações de mercado que apontam que a operação está prestes a ser fechada entre as duas empresas. A rede também descartou negociação das operações para outra corporação. A respeito do assunto, o Pão de Açúcar informou que "não comenta especulações de mercado". Atualmente, a Zaffari ocupa a quarta posição no ranking Abras, da Associação Brasileira de Supermercados, que aponta as maiores empresas por faturamento do setor no País, atrás do próprio Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart. A receita bruta da empresa alcançou R$ 1,41 bilhão em 2005. Além da rede de supermercados, a Zaffari possui shopping centers, um deles na capital paulista. Atua também na industrialização e comercialização de alimentos, por meio da fábrica de café e biscoitos Haiti/Plic-Plac.