Redução de juros deve expandir CRIs em 2007 O mercado brasileiro de recebíveis com lastro imobiliário - certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e de fundos imobiliários - deve se expandir em 2007, impulsionado, principalmente, pela redução da taxa de juros, que torna esses investimentos mais atrativos. A primeira operação pulverizada de CRI para o varejo poderá ser realizada no próximo ano, com a mudança em algumas regras de securitização pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em 2006, os recebíveis com lastro imobiliário ainda não refletiram o momento vivido pelo setor de construção civil, que deve fechar o ano com crescimento de 5,1%. Especialistas dizem que, este ano, houve demanda pelos papéis, mas a oferta de recebíveis no mercado de risco pulverizado por instituições financeiras para as securitizadoras foi restrita pela necessidade de os bancos manterem em carteira 65% do saldo de poupança para o crédito imobiliário. ?O bom momento da construção civil se reflete em oferta de ações de empresas do setor em bolsa e na demanda principalmente por estrangeiros, mas ainda não se refletiu nos CRIs nem nos fundos imobiliários?, avalia o superintendente de registros da CVM, Carlos Alberto Rebello. Segundo especialistas, a redução da taxa de juros poderá estimular, principalmente, as operações residenciais pulverizadas de CRIs, que crescem menos que as estruturadas. ?A tendência é que, com a queda dos juros, os investidores vejam o crédito imobiliário como opção rentável em relação às outras?, diz o gerente geral de gestão operacional da Cibrasec, José Miguel Rodrigues. Os fundos imobiliários também tendem a ser operações mais competitivas com redução da taxa de juros, segundo Rebello. ?Com a redução dos juros, o mercado imobiliário se torna mais interessante para o investidor e passa a haver mais CRIs disponíveis?, acrescenta o consultor do Secovi-SP, Arthur Parkinson. Até 12 de dezembro, foram registradas 74 ofertas de CRIs na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no total de R$ 978,476 milhões. Com as ofertas em análise, o volume financeiro poderá chegar a R$ 1,2 bilhão este ano. No acumulado de 2005, 34 registros somaram R$ 2,102 bilhões. No ano passado, o volume financeiro de CRI foi puxado por uma oferta da Brazilian Securities para o Pão de Açúcar, que superou R$ 1 bilhão. A Cibrasec emitiu R$ 89 milhões em CRIs, até 20 de novembro - R$ 31 milhões em operações com risco estruturado e R$ 57 milhões com risco pulverizado. No mesmo período do ano passado, a securitizadora emitiu R$ 210 milhões, sendo o total em operações pulverizadas. A redução, segundo Rodrigues, deveu-se à dificuldade de obtenção de recebíveis de crédito pulverizado. No acumulado do ano, a emissão de CRI da Cibrasec deve ser de R$ 120 milhões. Para 2007, a expectativa da securitizadora é de emitir R$ 280 milhões em Cris. O gerente geral de gestão operacional da Cibrasec explica que, como os bancos têm oferecido mais financiamentos para construtoras e incorporadoras, há menor demanda por essas empresas de busca de recursos pela venda do lastro de empreendimentos para securitizadoras. Rodrigues diz que a oferta de recebíveis pulverizados voltará a crescer ?quando os bancos alcançarem o limite da obrigatoriedade do investimento em habitação e não quiserem aumentar a captação em poupança, e quando as construtoras voltarem a investir com recursos próprios?. O diretor da Rio Bravo Securitizadora, Nicholas Reade, afirma que, ?se o mercado imobiliário produzir o que devia (o volume necessário), não vai haver financiamento bancário suficiente?, o que deve incentivar a securitização. Até novembro, a Rio Bravo Securitizadora emitiu quase R$ 137 milhões em recebíveis - R$ 63 milhões em operações residenciais e R$ 73,6 milhões em uma operação corporativa. Este mês, a CVM publicou instruções referentes a securitização de recebíveis, que modificam regras relativas aos CRIs e ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Entre as mudanças, está a exigência máxima de créditos por devedor de 0,5% para 20% nas ofertas de CRI com valor unitário até R$ 300 mil. ?A CVM entendeu e escutou o mercado?, diz o diretor da Brazilian Securities, Fabio Nogueira. Nogueira destaca que os lançamentos de CRI para o varejo passam a ser viáveis com o aumento do limite por devedor. ?Antes eram necessários mais de 200 devedores. Não era possível reunir escala suficiente para lançamento para o varejo?, afirma o executivo. Desde 2005, os investimentos de pessoas físicas em CRI foram isentos de Imposto de Renda, mas devido à restrição por devedor não foram lançados produtos para o varejo. Com a mudança, a expectativa é que a primeira operação pulverizada para o varejo seja registrada em 2007. No caso de investidores qualificados, Nogueira criticou a regra da CVM que torna necessária a intermediação de uma instituição financeira para operações acima de R$ 30 milhões. ?O investidor qualificado é bem informado e prescinde de um intermediário?, afirma o executivo da Brazilian Securities, ressaltando que a figura do intermediário provoca aumento dos custos das operações. O advogado da PMK Advogados, Alexandre Assolini, avalia que, embora as operações estruturadas ou corporativas respondam por 70% do mercado de CRIs, o maior potencial de crescimento está nas pulverizadas ou residenciais. Ele conta que o interesse das incorporadoras pela securitização tem crescido, à medida que podem receber à vista das securitizadoras um valor que seria recebido a prazo. De acordo com Assolini, com as mudanças anunciadas pela CVM, ?o mercado vai crescer e ter mais liquidez, com pessoas físicas comprando papéis?. O escritório PMK Advogados é especializado em assessoria jurídica para o mercado imobiliário, tendo como clientes incorporadoras, securitizadoras, investidores e bancos. Na avaliação do consultor do Secovi-SP, as modificações pela CVM poderiam ter avançado mais. ?Não houve retrocesso, mas também não houve avanços?, diz Parkinson, sem detalhar o que faltou ser alterado nas regras de securitização.