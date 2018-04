Reestruturação do Citigroup afetará pouco o Brasil, afirma o banco O plano de reestruturação do Citigroup, anunciado ontem, não terá impacto significativo na unidade brasileira, afirmou o departamento de imprensa do grupo à agência de notícias Dow Jones. "O processo em implementação vai reduzir custos e melhorar a operação do banco", afirmou um porta-voz do Citigroup. "No Brasil, no entanto, o impacto não será grande, uma vez que o País é um mercado em franca expansão, onde o foco do banco continuará sendo o crescimento orgânico." Na quarta-feira, o Citigroup lançou plano para eliminar 17 mil empregos globais e economizar US$ 1,7 bilhão neste ano. Além dos cortes de postos de trabalho - que em maioria se dará por dispensa temporária e corresponde a apenas 5% dos 327 mil funcionários do grupo no mundo -, a instituição financeira também vai transferir 9,5 mil empregos para locais de menor custo. No Brasil, O Citigroup tem 7 mil funcionários. A instituição financeira encerrou 2006 com 110 agências bancárias e 134 postos de crédito ao consumidor. As informações são da Dow Jones.