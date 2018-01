Reestruturação societária da Telemar é rejeitada A reestruturação da Telemar foi rejeitada hoje, na terceira convocação da assembléia, que ocorre no Rio de Janeiro desde as 10 horas. A votação do segundo e mais importante item da pauta do encontro foi encerrada e 36,94% dos acionistas preferencialistas foram contrários à relação de troca proposta na reorganização societária do grupo e 28,95%, favoráveis. A abstenção foi de residual. O resultado surpreendeu boa parte do mercado pois, apesar das dúvidas existentes sobre a votação, grande parte dos investidores acreditava na aprovação da operação. Pouco antes do resultado ser revelado, o prêmio das ações ordinárias no mercado ante as preferenciais estava em 125%. O assunto é polêmico e a dúvida a respeito do resultado devia-se à quantidade de queixas de acionistas minoritários preferencialistas nacionais e estrangeiros - que sentiram-se prejudicados com a diluição sofrida no processo. A reorganização embute prêmio de 204% às ordinárias dos controladores ante as preferenciais, e de 183% às ordinárias dispersas no mercado. O quórum do encontro também surpreendeu. Estiveram presentes à reunião investidores representantes de 61,16% do capital preferencial da operadora e de 66,92% das ordinárias. Como se tratava da terceira convocação, o quórum mínimo exigido para instalação da assembléia e aprovação da operação era de 25%. Nos dois encontros anteriores - em primeira e segunda convocação -, a fatia mínima necessária para votar e aprovar a reestruturação societária do grupo era de 50%. Os minoritários que estavam organizados na tentativa de barrar a operação sorriam e comentavam o resultado, satisfeitos com a rejeição da proposta de reorganização, enquanto que o presidente da Telemar, Luiz Eduardo Falco, aparentava estar tenso. O questionamento dessa transação não era o objetivo de listagem da companhia no Novo Mercado, como Oi Participações. A polêmica estava nos termos propostos para efetivar esse projeto, uma vez que os controladores teriam sua fatia substancialmente ampliada na companhia enquanto os minoritários preferencialistas seriam fortemente diluídos. Segundo fontes, a Telemar não irá divulgar a lista dos investidores que votaram contra e a favor da operação.